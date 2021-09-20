大陸海關總署昨(19)日通知，今(20)日起暫停台灣產釋迦及蓮霧輸入，農委會表示，昨天下午已透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台要求陸方取消禁令，並於9月30日前與我方展開技術性對話，否則將循WTO管道解決，加上今年初鳳梨禁令以來已8度要求陸方進行技術協商，但均未獲回應。

繼大陸海關總署自3月1日起暫停輸入台灣鳳梨後，為兩岸水果貿易投下震撼彈，沒想到半年後釋迦、蓮霧兩水果再因檢疫問題列入暫停輸入名單。

農委會表示，自陸方2月25日鳳梨禁令以來，已8度要求陸方進行技術協商，均未獲回應，昨日也透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台要求陸方取消釋迦與蓮霧的禁令，此已為我方第9度要求技術性對話，但目前均未獲陸方回應。

農委會指出，已向陸方強調太平洋臀紋粉介殼蟲(大洋臀紋粉蚧Planococcus minor)也發生於中國大陸，且依國際規範該種蟲可經燻蒸處理滅除風險；另自2020年10月19日起我方已持續強化由生產到出口每個環節的系統性管理措施，且2021年6月28日之後也未接獲陸方輸入農產品檢疫檢驗不合格通報，顯見強化措施確實有效，陸方不應採行嚴重影響貿易的禁令。

農委會強調，為進一步確保農民權益，已規劃籌措10億元經費採取各項內外銷強化措施，並研議建構釋迦及蓮霧訂購平台，同時加強釋迦及蓮霧輸出其他國家的檢疫檢查，針對目前釋迦與蓮霧外銷的新加坡、加拿大、馬來西亞、印尼、香港、澳門等十餘個國家，加強輸出檢疫檢查，加碼提供外銷獎勵措施，鼓勵業者擴大外銷等，9月22日農委會也將赴產地與縣市政府、農民團體、外銷及加工業者展開座談。