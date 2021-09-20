果農徐英忠嘗試將蓮霧加工，製成果醬、餅乾，盼一旦果品崩盤可以協助消化。（林和生攝）

大陸再傳蓮霧禁銷令！消息傳到產區屏東佳冬鄉，農民顯得老神在在，佳冬農會透露，3年前便已超前部署，推出各類加工商品，包括蓮霧果乾、果粒醬、果露，還有冰淇淋及雪糕，今年更預計推出蓮霧冰角等盛夏消暑產品，讓蓮霧除了鮮果販售，還有更多可能。

佳冬農會總幹事林淑玲表示，蓮霧是屏東縣主要農產品之一，也是全國重要產地，不同品種在農民精心栽培下，都有不錯品質和產量；佳冬農會多年前打響自創品牌「透紅佳人」，廣受市場喜愛，便陸續推出星鑽系列的蓮霧產品，包含果乾、果露、果醬等。

就是希望讓蓮霧不再只有鮮果單一選擇，也讓消費者在產季以外，也能享用屬於熱帶水果的美味，就連摩斯漢堡先前推出的季節限定蓮霧蒟蒻凍飲，也是使用佳冬農會的蓮霧果露調製而成。

林淑玲透露，未來計畫打造透紅佳人夢工廠，蓮霧全系列商品皆會在此販售，加上夢想樂園園區建置，可以從農業、加工，升級至後端的觀光產業，透過多角化銷售管道建立，把優質產品介紹出去。

曾因種植蓮霧獲得全國冠軍及2013年榮獲農委會傑出農民獎的果農徐英忠，長期就擔心果品盛產，造成價格崩盤，讓有廚師執照的他持續嘗試將水果加工入菜，作出各式口味果醬、餅乾，也意外在這次禁銷令一出，讓果品又多了不少出路。

徐英忠說，因為屏東就是水果最大產區，取得相當容易，不過一旦價格崩盤，農民受害最深，就近從產區取得食材不僅符合碳足跡的環保趨勢，將價格崩跌或原本要丟棄的果品加工再製，也能把廢材變黃金。