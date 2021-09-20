李濤、黃子佼率領謝祖武、是元介、小嘉玲吳以涵，與三玉國小學生共演MV。（關懷台灣文教基金會提供）

李濤所發起的偏鄉學童教育公益單曲〈謝謝老師2021加零版〉，近日邀請黃子佼共同填詞合唱，MV找來演藝圈2位「名師」謝祖武、是元介合作演出，並邀請《俗女養成記》中的童星「小嘉玲」吳以涵助陣。今年70歲的李濤穿上大尺碼小學生制服，幽默笑說：「真想給我媽媽看，我終於有制服了。」

李濤及黃子佼為了MV「扮小」當起小學生，難得換上大尺碼的小學生制服「下海」演出，兩人展現過人活力，混入小學生群中一齊高歌，相隔60多年再當「小學生」的李濤，對於能穿小學制服尤其興奮，透露60多年前的小學其實沒甚麼所謂的「制服」。

吳以涵被視為此次拍攝「最大彩蛋」，已上國中的她穿上小學制服毫無違和感，跟演出《俗女2》心情沒有差異，吳以涵笑說：「可能因為我的身高跟這群小學同學沒差太多，當天還有個合唱團的妹妹跑過來問我是幾年級，滿有趣的。」

拍攝過程最讓她難忘的，是謝祖武幽默風趣的個性，「有一幕要跟老師敬禮，我因為不清楚敬禮是要用左手還是右手，就問了一下身旁的謝祖武哥哥，結果他幽默回『當然是右手啊，你沒當過兵嗎』？讓我不禁笑場」。