吳申梅揮竿打小白球。（音圓唱片提供）

吳申梅往年都和家人在陽台烤肉，今年特地帶媽媽外出吃燒肉大餐。此外，為大啖烤肉和月餅，吳申梅預先做好消脂準備、揮竿打小白球，藉高爾夫球課程達到運動效果，日前一堂課就揮了168桿，回家腹部和腿部痛到不行，但教練跟她說肌肉痠痛代表有運動到，讓她開心沒有白痛，吳申梅無厘頭說：「那多痛一點吧，我要更瘦。」被媽媽唸「三八喔」。

吳申梅在新冠疫情期間推出台語專輯《天燈》，宣傳整個卡住，但她常開直播與粉絲交流，適逢中秋連假，吳申梅表示，小時候最期盼一年一度的賞月，吃著最愛的豆沙月餅和烤肉，她回憶每年中秋前，擔任航空公司高層的舅舅會送來好幾盒月餅，但自己只喜歡紅豆口味，還曾打電話跟舅舅指定不要給整盒，只要把每盒裡頭的豆沙月餅給她即可，而疼她的舅舅也總是把豆沙餡都給她。

愛吃烤肉的她深知炭火特性，為不浪費，冰箱裡有什麼就烤什麼，把庫存都烤光，但苦的是，烤內後家中會充斥著煙味，「而且東西根本吃不完，所以最後肉啊、大魷魚、海鮮啊全部都進了冷凍庫，得每天拿出來消滅才行」，最久曾經整整吃了一個禮拜。