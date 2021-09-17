中秋節大家聯想到的就是吃月餅和烤肉，營養師高敏敏分享，以往的營養門診在中秋節過後回診的體重平均可以胖2公斤，並且列出月餅熱量排行，熱量最高的月餅竟是雙黃月餅，高達790大卡，而烤肉部分，高敏敏表示百頁豆腐是營養師最害怕的，一條185克竟有361大卡。

高敏敏日前在粉專表示，今年中秋節要幹嘛呢？吃月餅再來就是烤肉了吧！雖然胖也不是一天就可以造成，但以往的營養門診每逢佳節過後，平均回診的體重可以胖2公斤、血糖血脂也都上升。為此營養師高敏敏列出月餅、烤肉的熱量排行，讓大家可以多多注意。

高敏敏列出月餅熱量排行，熱量最高的月餅竟是雙黃月餅，高達790大卡。（圖／翻攝自高敏敏臉書)

高敏敏指出月餅中熱量最高的是「雙黃月餅」，每顆790大卡，要騎腳踏車198分鐘才能抵銷。第2高熱量的是廣式月餅，每顆600大卡；第3的則是綠豆椪，熱量363大卡。

高敏敏表示烤肉時百頁豆腐是營養師最害怕的，一條185克竟有361大卡。（圖／翻攝自高敏敏臉書)

而烤肉的部分，高敏敏提醒加工品的熱量總是名列前茅的，尤其百頁豆腐是營養師最害怕的，簡單來說它是用黃豆加油製成，所以熱量非常的高，一條185克大約有361大卡，是所有食材中最高的，而烤肉醬輕輕一刷就會增加大約23大卡。建議烤肉時多選擇原型食物，像是蔬菜、海鮮、低脂肉品，少沾醬、享用食物最原本的味道或是自製烤肉醬最健康。