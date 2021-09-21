基進黨立委陳柏惟日前稱，國民黨全黨欺負他一人，他的提案都是國民黨擋的。對此，罷免陳柏惟總部痛批，陳不僅數學、歷史不好，就連邏輯也不好；立法院民進黨佔61席而國民黨僅佔36席，理論上光民進黨支持就能讓提案過關，故自己提案過不了關應先檢討自己在民進黨內人緣不好，而非檢討身為在野黨的國民黨。

陳柏惟日前在立法院接受聯訪時稱，國民黨常說在野不要檢討在野，但事實上就是國民黨全擋欺負他一人，他的提案都是國民黨擋的，有人問他何不找民進黨幫忙，但他本就是一人政黨，故提案沒過的兇手就是國民黨。

針對陳柏惟的指控，罷免陳柏惟總部20日在臉書發文表示，陳數學不好、歷史不好、邏輯不好難怪提案過不了，必須好好跟陳分析一下，他提案不過的原因絕非因為國民黨的「36席立委大於民進黨的61席立委」， 而是民進黨的61席「想幫他的不到一半」，導致提案過不了。

罷免陳柏惟總部直言：「不是提案內容不好，就是你自己人緣不好，先檢討自己再檢討別人吧。」總部更進一步質疑，陳柏惟不敢指責跟監督執政黨，反過來整天監督同樣在野的國民黨，「到底現在誰在執政啊？」