台中市警察局第四分局設計的隨身防疫小物，結合時勢，將活動獲選的標語印製於口罩上，（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市政府警察局第四分局於青春專案期間採取多元化宣導方式，推出一系列網路宣導活動，舉辦犯罪預防宣導創意標語競賽活動，廣邀民眾一同參與，以「毒品、幫派、詐欺、網路賭博、兒少性剝削、拒絕菸害」等6項主題，民眾至警察局第四分局臉書粉絲團按讚，透過連結網址留言創作作品，親子在家也可以發揮創意提升犯罪預防觀念。

警察局第四分局響應「防疫新生活運動」，青春專案期間舉辦創意標語競賽活動，呼籲青少年享受休閒時光的同時，外出活動也要做好適當防疫措施。

最重要的是仍需具備「避免接觸新興毒品與被害、避免被吸收加入幫派、避免參與詐欺集團及網路賭博、避免遭色情行業利用」等四項防範觀念，以保護青少年免於不法侵害。

台中市警察局第四分局偵查隊隊長陳谷楓指出，該隨身防疫小物是第四分局的貼心巧思，結合時勢，將活動獲選的標語印製於口罩上，除作為宣導紀念品發放給民眾，也在新聞受訪時，由發言人戴上有標語口罩及提供執勤員警使用，透過媒體傳播，使員警及民眾皆成為人體行動宣導站，以擴大宣導效益。

「無菸無毒，擁抱幸福」、「當車手、銬你手」、「拒絕毒害、遠離傷害」、「拒毒、反詐騙」等標語口罩將於宣導時發放予民眾，希望收到的民眾能夠很直接地感受到，盡管防疫期間，警方仍不忘提升、加強宣導預防犯罪。

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