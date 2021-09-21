新竹縣長楊文科到台南總圖取經，體驗在寬敞舒適的閱覽空間看書報。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

今年初開館的台南市總圖書館，是全國最新的總圖，新竹縣長楊文科為使未來的新竹縣總圖能更加完善，日前到台南總圖取經，對類誠品的空間設計風格印象深刻，認值得新竹縣總圖及研議新建的竹東知識驛站（鎮立圖書館）做為借鏡。

台南市文化局長葉澤山向楊文科等人介紹，台南市總圖將百萬冊典藏，降為40萬冊開放式書籍，把更多的空間還給民眾，打造親子五感體驗區、青少年社交研討學習室、小型劇場、烹飪教室等，另外還有獨立書店進駐，打破過去圖書館僅提供借書、還書、閱讀書報的既定印象。

楊文科表示，新竹縣總圖的軟硬體規畫，將落實科技運用，並且兼具美感，參觀台南總圖可感受到以人為本的理念，運用智慧化、生活化、多元化的類誠品的空間設計風格，很值得新竹縣借鏡。

楊文科參訪台南總圖體驗到科技為圖書館帶來的便利性，如館內大型觸控螢幕、自助借還書機、名人講堂多媒體互動裝置及館外24小時自助借還書機等。另外，台南總圖公共藝術如一樓大廳保羅、考克斯基的「陣風」，也讓圖書館的美感升級。

新竹縣文化局長李安妤指出，新竹縣立總圖書館鄰近東興圳水圳公，規畫地上四樓及地下二樓建築，預計可容納館藏量50萬冊的圖書，上個月招開公共藝術小組會議，期望作品能融入建築與環境的氛圍。

新竹縣總內部空間規畫資訊共享區、樂齡閱讀區、兒童閱覽區、兒童小劇場、多媒體視聽區、青少年閱覽區、多功能討論區、250席多功能展演廳、特展空間、科技體驗區、委外經營空間、公共服務空間、地下停車空間及戶外開放空間等。