古曜威推出新歌〈一路向前〉，原訂在5月底拍攝MV，豈料接連遇到疫情、颱風影響，已延期6次，日前終於順利拍攝完成，但在拍攝前1天，古曜威突然身體不適，緊急送急診，發現是急性腸胃炎，他隨即吃藥休息，卻擔心影響隔天拍攝MV工作，一開始不敢說、也沒通知公司與經紀人。

古曜威在拍攝當天身體仍不舒服，工作人員來接他時，最後才坦言因為急性腸胃炎導致肚子痛，他內心不希望MV再度延期，堅持抱著病體上工，當天天氣炎熱，在戶外拍攝長達15小時，加上為了美景還要上山下海，他全程不喊累，即使因為生病，看起來氣色不佳，他只要一聽到導演喊開拍，馬上敬業打起精神、呈現最佳狀態。

他的新歌MV因為近期天氣不穩，分為2階段拍攝，一連出動50位工作人員，大家除了謹慎防疫之外，還賣力精心以電影高規格進行拍攝，MV耗時超過3個月，粗估花費逾150萬元，古曜威日前率先看到MV成品，相當感動滿意，感謝好友一路相挺，忍不住紅了眼眶。