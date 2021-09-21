林口鐵皮工廠竄惡火燒紅夜空 已延燒3廠房 21:352021/09/21 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市林口區粉寮路二段一處鐵皮工廠21日晚間發生火災，熊熊烈火燒紅夜空。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林口鐵皮工廠竄惡火 烈焰燒紅夜空（民眾提供） 訂閱影音： 中時新聞網 新北市林口區粉寮路二段一處鐵皮工廠21日晚間8時許發生火災，現場為2層樓鐵皮，火舌自1樓竄出，已延燒3間，初報並無人員受困，新北市消防局獲報後派遣應變小組前往灌救，詳細起火原因仍待進一步調查。 高雄大林煉油廠氫氣管線外洩 勞工局勒令製程停工 好心有好報 女星天外飛來近百萬匯款、3000萬拍戲資金 #林口火災 #火災 #鐵皮 #工廠 #粉寮路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南市深夜連3起縱火案 男持噴燈當街燒4車 13:452021/09/19 社會 科技升級自動販賣機 台工程師研發幽靈廚房 19:002021/09/18 科技 新北五大區 狂吸年輕脫北族 04:102021/09/18 財經焦點 偏鄉有機農業能見度低 花蓮水璉設立小農市集吸引旅人目光 15:422021/09/16 生活 守護水資源擺脫惡名 彰化縣15條重金屬汙染水圳解除列管 17:432021/09/20 生活 親子遊好去處！新竹縣新豐紅樹林「龍貓隧道」開放湧人潮 15:302021/09/21 生活 璨樹直撲蘭嶼 衛生所臨時檢疫站也被吹垮 17:302021/09/12 生活 廈門病例＋39 停售出城機票車票 04:102021/09/20 產業財經 加碼振興 嘉縣擬推千元Q碰券 04:102021/09/14 地方新聞 台南公寓大火 屋主女兒躲二樓幸運獲救 14:272021/09/21 社會 雙北12區 空屋餘屋雙降 04:102021/09/18 財經焦點 社會熱門新聞 紅髮內褲妹墜樓雙腳直插天窗 癱軟哀號網驚：脊椎完了 - 社會 林口鐵皮工廠竄惡火燒紅夜空 已延燒3廠房 - 社會 婆婆1整晚「開門」吹冷氣睡覺 媳婦PO文釣出驚人回應 - 社會 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 阿伯硬鑽車陣下秒臉綠 騎士齊做1動作網讚：真痛快 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。