林口鐵皮工廠竄惡火 烈焰燒紅夜空（民眾提供）

新北市林口區粉寮路二段一處鐵皮工廠21日晚間8時許發生火災，現場為2層樓鐵皮，火舌自1樓竄出，已延燒3間，初報並無人員受困，新北市消防局獲報後派遣應變小組前往灌救，詳細起火原因仍待進一步調查。