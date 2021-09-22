五倍券政策正式起跑，台北君悅酒店宣布首波五倍券優惠，將於10月8日至11月30日為期兩個月期間，民眾持任一面額五倍券或好食券支付餐飲消費，即享面額加碼抵用1.5倍優惠，等於直接增量50％，消費200元可抵用300元、滿500元抵用750元、滿千抵1千5百元之禮遇，外帶餐飲除外，可任選於館內餐廳享用特色美食。

而為迎接五倍券上門，有自助餐霸主之稱的凱菲屋自助餐亦將於10月1日起開放全餐期內用，即日起透過官網線上預訂午餐、下午茶及晚餐時段，餐費享85折、週一至週二午餐及晚餐時段更祭出「小資食尚優惠」，線上訂位享75折，甫開放訂位24小時，十月份各餐期已近9成5滿席，期能透過政府五倍券加持，為第四季餐飲營收挹注2成以上業績成長。

住房方面，台北君悅酒店從未公開的頂樓停機坪將於9月24日(週五)正式對外開放，11月底前，房客入住每位加價100元，即可於每日下午指定時段2點半、3點半及4點半探訪城市秘境 (遇雨不開放)，每梯次45分鐘，民眾可至25樓由名設計師季裕棠(Tony Chi)一手打造，曾接待過巴拿馬第一夫人羅蕾娜、布吉納法索第一夫人香黛樂(Chantal Compaore)和宏都拉斯副總統阿瓦雷斯(Ricardo Antonio Álvarez Arias)的外交官套房，將室內60坪空間改造為類機場VIP Lounge的時尚交誼據點，期能為低迷的台北旅遊市場，增加行程趣味性與亮點。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示：面對目前大幅萎縮的北部國旅市場，都市商務型酒店首當其衝的挑戰即是如何善用館內資源及設施，將「住宿行程多元化」、「餐飲消費便捷化」、「宴會會議彈性客製化」。9月21日起正是館內邁向31周年之際，我們希望吸引更多旅客看見不一樣的台北，因此打開了館內的頂樓秘境，近距離感受與世界級地標台北101為鄰、360度全視角看見整座城市的景象震撼，造訪有台北曼哈頓之稱的信義商圈，重溫城市微旅行美好。

同時，台北君悅獨家推出「秘境求婚專案」，在絕美的頂樓停機坪，由館內專業婚禮宴會團隊依據賓客需求，打造獨一無二的夢幻求婚行程，全包式客製化服務含場地布置及精選香檳，並提供新人停機坪婚紗免費拍攝，求婚晚餐、派對及住房加價優惠。