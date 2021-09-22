藍皮解憂號觀光列車只有電扇、沒有空調，是唯一能開窗的列車。（雄獅旅遊提供／陳祐誠傳真）

載滿許多人通勤回憶、備受鐵道迷喜愛的藍皮普快列車，2020年底正式停駛，並轉型為台鐵懷舊「藍皮解憂號觀光列車」，由雄獅旅遊取得經營權。歷經1年半的整裝修復，預計將10月23月重新啟航，每日往返行駛枋寮與台東1趟次，單程最低票價299元起。

台鐵局從去年3月展開考察，從用色、設備，甚至到局徽字體等細節，皆考證原始風貌，外觀有別於外界印象中的「孔雀藍」，改採藍皮普快最原始的「浪漫藍」，比復古還要復古。

交通部台鐵局高雄機廠廠長謝進崑說，修復工程最困難的地方在於藍皮解憂號觀光列車不是更新、而是復舊，想恢復原始樣貌，必須先徹底刮除陳年補土痕跡，再一層一層重新防鏽、噴漆，光是重新噴漆的步驟，就耗時近2個月才能完成，確保穿上新衣的藍皮表面平整光滑，每一步都要小心處理，避免珍貴的骨董火車受到損傷。

由於車廂內部設備則因年代久遠，早已無法取得零件更換，因此只能盡力完成修復作業，或是以手工重新打造，像是最有代表的阿公級電風扇，就是經過工匠巧手維修後再度上路服役。復古的骨董級循環式廁所也完整重現，列車將保留1間復古廁所提供乘客懷舊，其餘皆改造為真空式廁所提升整潔度。

雄獅旅遊指出，藍皮解憂號觀光列車是台鐵主線鐵路歷史最悠久、展示復古循環式廁所、唯一沒有廣播設備、唯一無空調、能開窗的列車，用緩慢的速度領略南迴線的每一片風景，行經路線則是全台橋樑、山洞最多的南迴鐵道，沿線可同時欣賞台灣海峽與太平洋海景。

雄獅表示，藍皮解憂號觀光列車最低票價299元起，若想要隱藏版紀念車票、導覽耳機、遊程導覽等，再加上特色便當、專屬紀念禮品，則是499元起，也可以選擇來回套票899元起。

藍皮解憂號觀光列車也將停靠許多無人站及特色小站，像是秘境中的秘境枋野站，全台唯有藍皮會停靠導覽站體故事。進入多良車站路段，列車會減速緩慢行駛，讓大家能細細品味海天一線的美景，金崙及枋山站等特色小站都會下車參觀導覽，深度認識台灣秘境景點及鐵道文化。