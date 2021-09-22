台灣選手征戰2020東京帕運榮獲佳績，桌球選手田曉雯奪得銅牌，同時也是中華隊在此屆帕奧的首面獎牌，田曉雯22日與另一位桌球選手林姿妤、游泳選手陳亮達一同到高醫向醫療團隊致謝，並向大家分享備戰帕奧及參賽的心路歷程。

田曉雯自國小接觸桌球後，就深深愛上桌球運動，她國小二年級開始接受專業訓練，但由於右手神經萎縮，在訓練時比一般人更加吃力，甚至經常失去平衡而跌倒，經過多次挫折田曉雯一度萌生退意，在媽媽及教練的鼓勵下，才重拾信心、持續精進，並在此次帕奧奪下銅牌佳績。

田曉雯長期在高雄醫學大學附設中和紀念醫院接受健康諮詢與照護，在帕奧奪牌後，特別回到高醫共享榮耀，並感謝醫療團隊在背後默默支持，田曉雯表示，感謝高醫支持身障運動員，時時刻刻關心選手們的近況，讓選手在競技場上更清楚自己的體能狀態，並有更好的表現。

田曉雯指出，由於有高醫團隊的輔助，才能讓她的體能、球技更加精進，一開始自己並不知道心肺功能不如其他人，直到經過檢查才知道原來心肺功能差人一大截，隨後便透過針對性的訓練，增強自己不足的地方，也才有機會在這次帕奧賽場上奪下佳績，非常感謝高醫團隊。

另一為帕奧桌球選手林姿妤也同樣在高醫發現自己有下肢肌力不足的問題，導致臀大肌、梨狀肌經常有疼痛的狀況發生，高醫團隊利用數據化的測試，並在體能訓練師及醫師的規畫、訓練下，目前肌肉疼痛的狀況已經減緩許多。

而中華帕奧泳將陳亮達則感謝高醫提供完善的訓練場所，陳亮達從小大腿肌肉萎縮，當時家人希望他可以藉由游泳作為復健，最後游出興趣，成績也愈來愈好，甚至可以站上帕運舞台展現自信，他鼓勵所有身障朋友，可以勇敢出外運動。

高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，運動員的成功除自身努力外，背後團隊的支持也相當重要，身障運動員因肢體障礙，訓練過程更加艱辛，此次2020東京帕奧，高醫附設中和紀念醫院提供醫療照護、諮詢外，高雄醫學大學運動醫學系體適能中心也提供選手體能訓練場所，幫助選手在國際比賽中獲得佳績。