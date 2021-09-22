國民黨主席候選人張亞中異軍突起，引發朱立倫砲火猛攻。爭取連任的江啟臣今表示，很多黨員說殺成這樣，「要是能把這樣的功力拿來對付民進黨就好了」，既然張亞中主張與對岸簽和平協議，「倒不如他們兩位先簽一份好了」。面對棄保操作，他說，對黨內用到棄保，代表對自己自信不夠，請問將來你怎麼帶領黨？

張亞中成為國民黨主席選舉大黑馬，朱立倫昨天抨擊，「問一問要選舉的，誰不害怕？」認為張亞中若當選，明年選舉民進黨將會打出「投OOO就是投張亞中」標語，對候選人壓力非常大。對此，張亞中反擊朱斷章取義扣帽子，要求兩人公開在電視談話。

面對朱、張已徹底撕破臉，江啟臣今接受廣播專訪時表示，看到兩位打來打去，確實讓很多黨員擔心這將引發黨內的分裂，主席產生後還能不能團結，「我認為國民黨如果選完後萬一分裂，或者不愉快，那你怎麼去打後面的仗呢？所以看來看去我比較沒有這個問題。」

江啟臣進一步說，很多黨員都感慨國民黨老是讓人覺得內鬥內行、外鬥外行，「你們殺成這樣，把這樣功力拿來對付民進黨就好了」。尤其，現在許多黨員都當心選A會分裂，選B可能要選2024，所以最好結果就是讓他繼續擔任主席。

江啟臣說，他過去17個月起碼做到讓黨穩住，用行動團結內部競爭，而黨內選舉的目的，無非是要爭取外部競爭的勝利，讓出線的人能代表黨贏得勝利，「如果是我，我可以用行動做到團結，否則以目前另外兩位的狀況，我認為，亞中老師一直說要簽和平協議，到不如他們兩位先簽一份好了」。

江啟臣也向朱立倫喊話說，他認為黨內選舉如果要用到棄保，那代表候選人對自己自信心不夠、信心不足，所以才需要棄保；問題是，對黨內選舉操作棄保有什麼意義呢？將來你怎麼帶領黨、整合黨去打外面真正的敵人呢？這才是重點嘛。