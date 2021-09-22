三峽福德坑溪下游每遇大雨就會暴漲，溪岸恐有流失之虞，導致周邊農地、民宅受損；農業局承諾將納入明年將辦理河川護岸整治工程改善。（江怡臻提供）

三峽福德坑溪下游每遇大雨就會暴漲，溪岸恐有流失之虞，導致周邊農地、民宅受損。水利局在2年前就開始積極修復中下游河段的護岸，今年度受豪雨及颱風影響，當地民眾反映農業局管轄的上游溪流需改善，憂心上游的4戶人家、近300坪的農地未來可能會出現積水問題，市議員江怡臻近期協助辦理會勘，農業局承諾將納入明年整治工程改善。

弘道里長陳錦桐表示，福德坑溪中下游2019年前曾因為溪水暴漲，導致護岸被掏空，周邊道路出現坍塌狀況，就連三峽第三公墓的部分墓碑都被沖走，毀損嚴重，所幸水利局著手進行護岸搶修工程，近年來不再出現積淹水問題，不過弘道納骨塔附近的上游溪流周邊仍有多處農地、住宅，2年前屢屢向農業局反映，卻因經費問題卡關，上游住戶都擔憂崩塌問題會再次出現。

江怡臻表示，三峽有不少溪流護岸，近年來逐步整治修復，因經費龐大，市府必須分階段進行，雖然福德坑溪上游周邊住戶不是非常多，近2年也未發生嚴重坍塌事件，但難保未來不會發生，希望市府能早日施作，避免大雨成災的威脅。

農業局表示，福德坑溪下游進行護岸整治工程時，局處當時也針對曾進行現勘，但是當時上游溪岸狀況良好，所以才會持續觀察，並非刻意忽略不進行整治，由於今年陸續發生豪雨及颱風，局處接獲當地民眾反映，邊坡發生表土沖刷問題後，也立刻著手護岸整治工程，保護土地。

農業局補充，目前本局已研議規畫，初步規畫500萬元經費，在三峽福德坑溪施作高約3至4公尺、長度約50公尺護岸，並同時由里長及三峽區公所協助取得溪流周邊土地同意書，預計將在明年辦理整治工程。