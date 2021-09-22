美國一名人妻日前發現自己的胯下傳出詭異的吱吱聲，她好奇低頭一看，驚覺有一隻蝙蝠竟掛在自己的雙腿之間，讓她頓時嚇一大跳，只能停在原地等待老公前來救援。不少網友看到影片後都笑翻了，忍不住開玩笑地說：「蝙蝠找錯洞穴了！」。

根據《每日郵報》報導，美國女網友「TkaziG」近日在TikTok上分享一段神奇的經歷，事發當天她身穿牛仔褲，卻總覺得有些不舒服，而且下面還不時傳出「吱吱」的詭異叫聲，她彎腰往下一看，才發現有一隻蝙蝠掛在她的雙腿之間，縮成一顆毛絨絨的圓球。

「TkaziG」頓時嚇一大跳，驚呼：「這種事情怎麼會發生在我身上！」，但她害怕繼續走動蝙蝠會飛起來，所以只能尷尬地張開腿停在原地，無奈之下她打電話給丈夫求救，「我完全不敢移動，直到我老公回家幫忙把牠拿走」，不過這隻蝙蝠在被抓下不久後，就離奇死亡。

「TkaziG」表示自己曾在社區內看到一隻貓咪，懷疑牠就是害死蝙蝠的兇手，事後還抓牠去進行狂犬病檢查，不過最終結果呈現陰性，她自己也同樣進行了檢測。

這段影片曝光後很快就吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過410萬，大家都忍不住笑說：「牠可能正在尋找一個溫暖的洞穴」、「妳是不是剛好來月經？血吸引了蝙蝠」、「這將會是有史以來最離奇的蝙蝠俠起源故事」、「這個小伙子可能找錯洞穴了」、「發生這種事的機率肯定只有百萬分之一」。