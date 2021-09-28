台中一名人夫阿典（化名）被妻子抓包外遇，還購買潤滑油助興，妻子不甘被辜負，憤而向法院提告求償精神撫慰金。台中地院審理，認定兩人關係已逾越正常男女分際，判須連帶賠償35萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張於2018年與阿典結婚，雙方現已離婚，但她卻發現阿典在與她離婚前，早已與一名女子小青（化名）外遇，兩人發生至少6至7次性關係，遂向兩人提告求償100萬1元精神撫慰金。

對此，阿典辯稱，他與小青只是一般朋友，事情不是妻子說的那樣；小青則稱，她並不曉得阿典已婚。

台中地院審理時，法官勘驗正宮提供的光碟，在錄音中正宮詢問「潤滑油」用在何處，阿典遂自述有與小青在汽車旅館發生性關係，承認有與小青「做愛」；此外阿典還在2019年至2020年間在通訊軟體上向正宮坦白，「我實話說，我不敢說外面有人」、「啊對了，不過髒歸髒，我跟人怎麼樣我有帶套」、「那是當時外遇啊」、「我有帶套，沒有每次」、「任何事都會說到我跟他的事，對，我是有第三者，所以我該死」等語。

綜合以上，法官認定阿典與小青的行為已逾越普通朋友之正常社交往來，超出社會一般通念所能容忍的範圍，對正宮來說實在難以忍受，認為其求償有據，酌情後，判兩人須連帶賠償35萬元為合理。可上訴。