不少毛小孩相當抗拒看醫生，飼主們都必須連哄帶騙，才能把牠們帶往獸醫院檢查或打針。日本一隻白色柴柴原本興奮地以為要出門散步，沒想到卻發現沿路的風景越來越不對勁，一直走到獸醫院的門口，牠才驚覺自己被騙了，瞬間趴倒在地、不願起身，還背對著主人鬧脾氣，讓網友全都笑翻了。

6歲大的白色柴犬「拿鐵」個性非常膽小，還很害怕看獸醫，不過到了施打疫苗的時間，飼主不得不帶拿鐵到醫院打針，從照片中可以看到，拿鐵一開始天真地以為要外出散步，穿上胸背帶、綁上牽繩後，玻璃門都還沒打開，就興奮地抬起腳想要往外衝。

不過散步的路上牠似乎發現風景越來越不對勁，直到抵達獸醫院以後，才終於驚覺自己被飼主騙了，瞬間氣到趴倒在地、不願意起身，還用屁股對著飼主，用全身來表達自己的不滿和憤怒，超可愛的情緒反差讓飼主笑到不行，拿出手機將這幕記錄下來。

事後飼主也把這些照片分享到推特上，網友們看完都忍不住爆笑，紛紛留言：「看起來好像接種完新冠疫苗的樣子」、「我剛打完新冠疫苗，左手臂真的超痛，現在的狀態就跟第三張一模一樣」、「第三張真的意志超級消沉耶」、「只有我注意到牠的三層肥肉嗎？哈哈」、「拿鐵：說好的散步呢？怎麼可以騙我？」、「拿鐵這麼可愛，你怎麼忍心傷害牠」。