苗栗縣苑裡鎮苗140線、玉豐七路口，23日下午發生車禍，肇事貨車衝入路旁稻田。（苗栗縣消防局第4大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮苗140線、玉豐七路口，23日下午發生車禍，轎車衝入路旁稻田。（苗栗縣消防局第4大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苑裡鎮苗140線車禍，王姓女駕駛插管急

苗栗縣苑裡鎮苗140線、玉豐七路口，23日下午1點多發生1部貨車及轎車擦撞車禍，2車因緊急剎車閃避，雙雙衝進田裡，轎車內54歲王姓女駕駛及王姓年輕乘客1度受困車內，經苗栗縣消防人員趕往破壞車門後救出送往苑裡李綜醫院急救，王女意識不清，目前正插管急救中，王男頭部受傷，暫無生命危險，至於76歲郭姓貨車駕駛雖然胸部疼痛，但拒絕就醫，肇事原因正由警方調查中。