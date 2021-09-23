苑裡苗140線貨車自小客擦撞 女駕駛受困獲救送醫 14:512021/09/23 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣苑裡鎮苗140線、玉豐七路口，23日下午發生車禍，轎車衝入路旁稻田。（苗栗縣消防局第4大隊提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣苑裡鎮苗140線、玉豐七路口，23日下午發生車禍，肇事貨車衝入路旁稻田。（苗栗縣消防局第4大隊提供／謝明俊苗栗傳真） 苗栗縣苑裡鎮苗140線、玉豐七路口，23日下午發生車禍，轎車衝入路旁稻田。（苗栗縣消防局第4大隊提供／謝明俊苗栗傳真） 苑裡鎮苗140線車禍，王姓女駕駛插管急 苗栗縣苑裡鎮苗140線、玉豐七路口，23日下午1點多發生1部貨車及轎車擦撞車禍，2車因緊急剎車閃避，雙雙衝進田裡，轎車內54歲王姓女駕駛及王姓年輕乘客1度受困車內，經苗栗縣消防人員趕往破壞車門後救出送往苑裡李綜醫院急救，王女意識不清，目前正插管急救中，王男頭部受傷，暫無生命危險，至於76歲郭姓貨車駕駛雖然胸部疼痛，但拒絕就醫，肇事原因正由警方調查中。 內輪差死角又添亡魂 瑞芳貨櫃車擦撞機車 騎士頭部重創身亡 花蓮轎車撞號誌桿 駕駛死孕婦傷 #王姓 #苑裡鎮 #140線 #女駕駛 #插管急救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道1台中段肥料車爆胎逆向翻覆 駕駛送醫不治 09:282021/09/22 社會 雲林職校驚傳教師陳屍廁所 嚇壞師生急輔導 13:582021/09/23 社會 屏東三地門最強停車！車身卡2樹間 眾人驚：比賣豆腐還厲害 10:212021/09/22 社會 誤闖又未注意限高 貨櫃車撞桃機通廊跨越橋 13:412021/09/23 社會 哈爾濱防控形勢嚴峻複雜 將最大限度追蹤挖掘潛在風險者 12:182021/09/22 兩岸 童裝市場興盛 快時尚再跨入新生兒產品 20:012021/09/22 生活 教養院團膳員工縱火 遭逮辯：只是好玩抒發壓力 13:312021/09/23 社會 馬籍女2命案 補償362萬全民埋單 04:102021/09/22 社會新聞 女遭騙278萬 少年車手只賠22萬 04:102021/09/23 社會新聞 久病男持刀獨坐公墓 阿SIR苦勸「月圓人團圓」感動他 11:462021/09/22 社會 色軍官好忙 左手握方向盤右手搭肩女同袍問「多久和男友做」 10:432021/09/23 社會 社會熱門新聞 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 中秋節3歲女童鎖車內活活悶死 鄰居爆料：父母跑去打麻將 - 社會 老闆每月「嘿咻」女員工4至5次 偷吃4年正宮發現真相崩潰 - 社會 雲林職校驚傳教師陳屍廁所 嚇壞師生急輔導 - 社會 韓國富家女養台灣尪 他當上機師帶空姐摩鐵大戰還寫休妻書 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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