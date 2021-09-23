大陸海關總署19日公告，台灣釋迦和蓮霧因多次檢出大洋臀紋粉蚧，20日起暫停輸入，為加強內銷，農委會今(23)日宣布「好釋連蓮」預購平台上線，鼓勵民眾共同支持國產釋迦及蓮霧。然而記者會上多位釋迦及蓮霧產區綠委參與，有觀看直播的民眾對記者會流程提出批評，「太誇張」、「已經在輔選了」「立法和行政可以這樣搞？」

農委會今天召開「好釋連蓮」預購平台上線記者會，出席立委有莊瑞雄、鍾佳濱、周春米、伍麗華、劉世芳、邱議瑩、劉櫂豪、蘇震清等。

記者會上，立委們紛紛受邀上台致詞，並進入「好釋連蓮」的預購環節，立委劉櫂豪預購鳳梨釋迦100箱、蓮霧50箱；立委邱議瑩預購黑珍珠100箱、鳳梨釋迦50箱、代朋友預購300箱；立委鍾佳濱預購蓮霧50箱、子彈蓮霧50箱、鳳梨釋迦50箱等，其餘立委也同樣預購，台下掌聲不斷，現場氣氛相當歡樂，只是現場農民未有機會上台發言。

觀看記者會直播的陳姓民眾表示，這場記者會感覺就是以幫助農民為包裝，實則為地方選舉暖身，並利用公家資源為民進黨籍民代打聚光燈。

林姓民眾說，這場記者會讓一般民眾很沒參與感，一次要買10箱對普通百姓來說有一定門檻，既然只能給企業認購，又何必大費周章花所有人民的納稅錢辦記者會？此外，立法要監督行政，立法委員這次在農委會站台實在令人困惑。

外界也質疑，供果園的外銷風險應該要自己承擔，為何每次外銷受阻都是用全民納稅錢補貼埋單？農委會主委陳吉仲說，這是對政府預算支出和整個事件的誤解，應該要檢討的是每塊錢的效益，政府也有責任提出產銷調節措施，看可以增加多少農民的收入。

陳吉仲表示，因應對岸暫停我釋迦與蓮霧輸入，許多國家開始積極採購台灣水果，尤其瑞士對我蓮霧相當有興趣，只是疫情當下運輸價格高漲，加上這次要把市場轉移到其他國家，紓困的運費補助與獎勵機制將會盡快對外公布，也會要求和農民有一定採購下才能領取獎勵機制，外銷到一定程度也會提高獎勵金，目的在避免依賴單一市場，以及在外銷時的產地價格也能獲得支撐。