愛河驚見女浮屍 無外傷、沒留遺書 案情待釐清 15:482021/09/23 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄苓雅區五福橋下23日下午發現一具女浮屍，該名女子身穿休閒短褲、運動鞋，警方正在釐清相關案情、死因。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄愛河驚見浮屍，苓雅區五福橋下23日下午發現一具女浮屍，該名女子身穿休閒短褲、運動鞋，目前初步勘驗並無發現外傷，現場也未留有遺書，警方目前正在聯絡家屬，相關案情、死因仍待警方釐清。 女單挑馬博橫斷 對關崩塌處跌落邊坡獲救 中秋佳節驚傳雙屍案 金山父女陳屍沙發成乾屍 #屍體 #女浮屍 #遺書 #苓雅區 #愛河 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣女足首見 包欣玄離台辦惜別會 04:102021/09/20 運動天地 金山父女陳屍自宅 子破門赫見乾屍 04:102021/09/20 社會新聞 悲劇 準爸爸載懷孕女友狂飆台九線自撞電桿慘死 三口天人永隔 10:162021/09/21 社會 網公甜言密語催買點數 女子暈船聽話險些破財 12:232021/09/21 社會 佳節憾事！ 男見木炭以為「中秋烤肉」 竟與母天人永隔 18:052021/09/21 社會 金山別墅雙屍！父女躺客廳成乾屍 赫見現場詭擺「5台電風扇」 18:082021/09/20 社會 中秋節板橋民宅火警 80歲婦命危遭救回1女嗆傷 08:422021/09/21 社會 日本第一女Coser上空穿外套 拉鍊沒拉東西半球形狀全看光 14:552021/09/21 娛樂 綠光男見么女出生日 揪台東人妻滾床的秘密 11:162021/09/20 社會 中市情侶鬧分手口角 閨密撂人來反遭追砍 3人街頭濺血送醫 22:402021/09/22 社會 西班牙沒有烘蛋 04:102021/09/23 藝文副刊 社會熱門新聞 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 噁男逼小姨子「吞吐」被拒 怒找妻當面上演活春宮嗆：「做給妳看」 - 社會 中秋節3歲女童鎖車內活活悶死 鄰居爆料：父母跑去打麻將 - 社會 「豐年果糖」童星遭追撞捲車底慘死 肇事駕駛一審判6個月 - 社會 老闆每月「嘿咻」女員工4至5次 偷吃4年正宮發現真相崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。