新北市市長官邸位於板橋區府中段，因屋況不佳長年閒置，市府推辦「板橋區府中段472地號周邊公私有土地都市更新案」，今與冠德建設公司簽約辦理。財政局表示，公辦都更面積約1348坪，未來將由民間企業整合私有地都更，盼能重新改變市長官邸老舊形象外，也能活化公地，打造府中城市新美學人文願景。

財政局長李泰興、冠德建設公司總經理洪錦欽今簽訂供私有土地都市更新案合約，新北市副市長陳純敬表示，基地現況是市長官邸，但市長宿舍因長年閒置，屋況不佳有漏水情形，考量整修或重建效益不佳，市府決定推動公辦都市更新，未來市府可以分回職務宿舍及住宅，也將有130坪公益空間設置幼兒園，滿足周邊居民需求。

財政局表示，市長官邸公辦都更區域屬於府中美學示範基地之一，未來建築設計也會融入在地元素，冠德建設公司將會結合美學元素，提供8米人行步道及景觀休憩廊帶，同時保留市長宿舍現有樹木設置老樹廣場，希望塑造鄰里共享的友善綠環境。

財政局補充，該案是財政局主辦推動第6個簽約的公辦都市更新案，未來新店民安段將辦理招商，將會評估適當標的，陸續推動。