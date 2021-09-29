新北市公辦都更再下一城，土城頂埔捷運站周邊運校段公辦都更案，通過新北市都更大會審議，將由皇翔建設興建3棟地上20層、14層、10層及地下3層的住宅及辦公大樓，並有公益空間供非營利幼兒園使用。預計明年動工，2025年完工。

都更處指出，該案是財政局主導的公辦都更案件，面積1萬1591.74平方公尺，現況為1到3層樓的老舊建築物，其中地上物產權複雜，範圍內有多達53戶占用土地，透過公辦都更改善環境，53占用戶也全數完成安置。

都更處表示，整體建築規劃預計興建2棟地上20及14層地下3層的鋼筋混凝土住宅大樓，並設置非營利幼兒園，另1棟地上10層的辦公大樓，由中央機關辦公室進駐，啟動活絡當地經濟。

新北市都更處表示，目前已完成7案公辦更新案的審議，接下來新北市將持續推動包括樹林、土城、永和、大陳等公辦都更案，希望透過各地的公辦都更案，讓新北市的城市翻轉升級。