大陸四川宜賓一名31歲黃姓男子，心儀一名趙姓女網紅，竟從重慶搭機到南昌，假冒外送員闖入趙女住處，3天2夜共對她性侵6次，連生理期來也照上，離開前還以請朋友吃飯為由，對趙女強索2000元人民幣請友人吃飯，當地檢方調查後依強姦、搶劫等罪，將黃男提起公訴。

據《極目新聞》報導，黃男網名為「小煜」，曾多次進入趙女的直播間觀看、打賞，並趁幫趙女點外送餐點時獲知其住址，於2021年2月16日上午，搭乘飛機從重慶來到南昌，抵達後購買了水果刀、膠帶、潤滑油、威而鋼、按摩棒等作案工具，於晚上8點多傳微信告知趙女，已為其點了海底撈外賣，自己再冒充外送員到趙女家門口等待。

趙女晚上8點30分左右回到家，黃男假裝將餐點拿到屋內，隨即將趙女推倒，拿出水果刀威脅，致趙女手背被割破，再拿出膠帶捆綁趙女手腳，對黃女硬上，從16日晚至18日中午，明知趙女處於生理期，3天2夜共強行發生6次性行為，還拍下2人性交不雅影片和照片。

18日中午，黃男以請樓下朋友吃飯為由，向趙女索討2000元，後趙女後來藉口送貓到醫院打針逃出家中，隨即到公安機關報案，警方當天下午4點就將黃男逮捕到案。

黃男在檢察機關調查時，坦承不諱，檢方調查後認為黃男使用暴力、脅迫手段，強行趙女發生多次性關係，同以脅迫手段強取2000元人民幣，因而依犯強姦罪、搶劫罪追究刑責。

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