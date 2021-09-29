自稱就讀台大的女網友28日在《Dcard》台大版PO文爆料，遭教授誘騙上床，並貼出報案三聯單，但檢警查出報案三聯單上被告姓黃，並非台大教授，黃與被害女子在網路上認識，雙方合意性交，卻被控乘機性交罪，而黃應訊時，提出恐嚇取財未遂告訴，去年4月前，互控案件均不起訴。

被害女子去年2月13日凌晨在南港路上一間汽車旅館，黃男違反意願性交數次，報案後驗傷提出乘機性交告訴。

但黃男辯稱，兩人網路結識，案發當天，他開車到台北，接到女方電話，聲稱要一起過夜，雙方約在某汽車旅館，且由女子訂房，兩人性交4次後，女子開口要錢，遭他拒絕，女子稱要提告，他就躺在床上等警察到場，隨即被帶回警局問訊。

黃男開庭時，不滿遭到誣陷，提出恐嚇取財未遂告訴，女子仍堅稱同意上旅館，不同意性交，二案檢察官都以犯罪嫌疑不足，予以不起訴。而貼文的女學生是否與報案三聯單上的被害人是否為同一人，警方將後續調查釐清。