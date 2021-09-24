兩名消息人士說，印度總理莫迪今天將與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），以及高通（Qualcomm）和黑石集團（Blackstone）等幾家美國企業的執行長會面。

熟悉內情的消息人士告訴路透社，莫迪（Narendra Modi）在白宮與賀錦麗會面時，預料將討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，還有擴大美印科技、太空和其他領域合作，並將觸及供應鏈議題。

莫迪明天將在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）會面，為這次華府3日行劃下句點。

拜登與莫迪也將與日本、澳洲領袖召開「四方安全對話」（Quad）峰會。在中國對印太地區主導力日增之際，這次峰會目的為提升4國在印太的合作。

消息人士說，莫迪今天也將與奧多比（Adobe）、第一太陽能（First Solar）、通用原子（General Atomics）等公司的執行長會面。（譯者：楊昭彥）1100924