華爾街股市今天連續第2個交易日收紅，因投資人對中國恒大集團財務危機、美國貨幣政策的疑慮減緩，不顧就業數據令人失望。

道瓊工業指數上揚506.50點或1.48%，以34764.82點作收。

標準普爾500指數上漲53.34點或1.21%，收4448.98點。

科技股那斯達克指數漲升155.40點或1.04%，收15052.25點。

費城半導體指數上漲45.43點或1.33%，收3457.45點。（譯者：楊昭彥）1100924