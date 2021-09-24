恒大危機、美貨幣政策疑慮減緩 美股連2紅道瓊大漲506點 05:322021/09/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華爾街股市今天連續第2個交易日收紅。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街股市今天連續第2個交易日收紅，因投資人對中國恒大集團財務危機、美國貨幣政策的疑慮減緩，不顧就業數據令人失望。 道瓊工業指數上揚506.50點或1.48%，以34764.82點作收。 標準普爾500指數上漲53.34點或1.21%，收4448.98點。 科技股那斯達克指數漲升155.40點或1.04%，收15052.25點。 費城半導體指數上漲45.43點或1.33%，收3457.45點。（譯者：楊昭彥）1100924 美國債務上限危機仍未解除 緊盯美債、美元指數 台股反彈強漲152點 收復萬七 大同爆量攻漲停衝近3年高 #點或 #34 #50 #上漲 #45 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拿錢付利息 中國恒大股價暴漲3成 11:012021/09/23 財經 股匯雙漲 新台幣終結連三貶 16:472021/09/23 財經 不具名投顧喊買航運老三 網嚇爆：恐怖情人回鍋了 17:052021/09/23 財經 恒大效應‧台股補跌 官股急護盤 買超89億 04:102021/09/23 財經要聞 晶圓雙雄與貨櫃三雄衝 台股早盤返萬七 09:462021/09/23 財經 聯準會暗示將縮減購債 美股大幅收高 道瓊上漲338點 04:592021/09/23 國際 《期貨》反彈 三大期指全開高 09:112021/09/23 財經 《韓股》觀望氣氛濃 KOSPI收黑 15:422021/09/23 財經 恒大不是危機 美國債務上限才是！專家：小心引發股市修正 13:032021/09/23 財經 《類股》國際金屬價反彈 不鏽鋼族群回穩 10:532021/09/23 財經 美股大漲 台股重返萬七漲逾180點 貨櫃三雄領航 09:082021/09/23 財經 國際熱門新聞 這強權對美撤阿富汗幸災樂禍 現在卻愁雲慘霧 - 國際 美國田納西州超市槍擊案1死12傷 槍手舉槍自盡 - 國際 - 中央社 恒大危機、美貨幣政策疑慮減緩 美股連2紅道瓊大漲506點 - 國際 - 中央社 澳媒：挺台加入CPTPP 澳洲日本加拿大幕後找途徑 - 國際 - 中央社 世衛秘書長改選 歐盟近20國支持譚德塞連任 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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