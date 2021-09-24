中國知名戰狼外交官、駐瑞典大使桂從友即將離任，瑞典媒體說罕見如此「沒有外交手腕的外交官」，讓駐在國的政黨團結一致要求把他趕走，一篇媒體評論說，會想念桂從友的瑞典人應該不多，瑞典也不需要對桂從友的繼任者抱持太大希望。

瑞典廣播電台（Radio Sweden）Ekot頻道今天報導，桂從友傳出將於24日離任，新任大使預計今年底上任。Ekot頻道是從桂從友給瑞典商界的信件中得知他將離任的消息，隨後並得到中國大使館證實。瑞典另一家媒體「快報」（Expressen）也向中國大使館查證，得到的回應是桂從友已在打包。中國官方尚未正式發布相關消息。

桂從友於2017年上任後爭議不斷，曾多次恐嚇瑞典記者、政治人物、智庫甚至政府，被瑞典媒體視為民主與言論自由的威脅。包括左派黨（Left Party）、基督教民主黨（Christian Democratic Party）與瑞典民主黨（Sweden Democratic Party）在內的在野黨曾於今年4月桂從友再次威脅記者後，要求瑞典政府將他驅逐。

瑞典「每日新聞」（Dagens Nyheter）一篇評論以「很少有外交官這麼沒外交手段」為標題，指出桂從友的激烈舉止讓平常不合作的政黨都聯合起來要求將他驅逐。評論說，他高調的舉措可能是為了給國內長官留下好的印象，至於他是否會受到上級獎勵，則需繼續觀察。

快報的評論則說，桂從友讓瑞典嚇了一跳，因為在他之前，從來沒有這樣的中國大使。但評論也說，如此強勢、高調的外交手段在現今的中國已是常態。評論說，會想念桂從友的瑞典人應該不多，瑞典也不需要對桂從友的繼任者抱持太大希望。