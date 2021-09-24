中國大陸昨新增30例新冠本土確診，黑龍江省和福建省各占15例。黑龍江確診案例均在哈爾濱，本輪疫情已累積確診26例，源頭尚未明。

福建15例中，廈門市11例、莆田市4例。自9月10日以來，福建省累計報告本土確診病例453例，目前住院445例，無死亡病例；現有本土無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察3例。

此外，從9月12日至23日，廈門市累計報告本土確診病例222例。