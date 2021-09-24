福建昨增15例本土確診 本輪疫情累計453人染疫 11:512021/09/24 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福建增本土15例確診 本輪疫情累計453＋3。(示意圖／中新社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸昨新增30例新冠本土確診，黑龍江省和福建省各占15例。黑龍江確診案例均在哈爾濱，本輪疫情已累積確診26例，源頭尚未明。 福建15例中，廈門市11例、莆田市4例。自9月10日以來，福建省累計報告本土確診病例453例，目前住院445例，無死亡病例；現有本土無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察3例。 此外，從9月12日至23日，廈門市累計報告本土確診病例222例。 新戶進件爆量 星展五倍券數位綁定加碼1.5萬名 晶片荒 汽車業估損失2,100億美元 #新冠肺炎 #大陸 #15 #累計 #本土 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗覆蓋率破5成 BNT兩劑將縮為6周 04:102021/09/24 生活新聞 萊德盃備妥新冠信封 防球員染疫 04:102021/09/24 運動天地 負擔加重2倍 業界直言打到令庶民痛苦！央行打房 六都、竹縣市第2戶房貸無寬限期 04:102021/09/24 焦點要聞 拒認3＋11破口 阿中：講錯主持人道歉 04:102021/09/24 生活新聞 紙本五倍券優惠加碼 3賣場廝殺 最高放大15倍 11:072021/09/24 生活 日本疫情嚴峻 第3屆觀音文化論壇延至12月 10:362021/09/24 生活 獅子會員沒戴口罩、逐桌敬酒 北市衛生局要查 11:022021/09/24 生活 《國際產業》供應鏈緊缺 Nike下修全年財測 10:022021/09/24 財經 經濟部遞指引 八大行業解封 需6成員工接種 04:102021/09/24 財經焦點 兩岸企業家峰會台方祕書長 尹啟銘出任 04:102021/09/24 焦點新聞 大坂直美休戰 退出印地安泉網賽 04:102021/09/24 運動天地 兩岸熱門新聞 佛媛看似與世無爭實則物欲橫流 央媒怒批：欲壑難填 - 兩岸 陸外交部發布「美國支持反中亂港勢力事實清單」 - 兩岸 秦始皇陵歷經2000年 究竟有無被發掘過？ - 兩岸 史話》國共實力懸殊──崩潰年代之5（蔣世安） - 兩岸史話 - 言論 秦剛：中美關係經歷了很大變化 再也回不到過去 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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