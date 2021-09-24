桃園1名男子去年3月想出將紙箱前後各挖1個洞，並將生殖器放在其中1個洞中，將紙箱置放在下腹前，向路上女學生說如果對方伸手進箱內，猜對物品可獲得獎勵，不少女子伸手摸後發現物品「熱熱軟軟的」，發覺不對勁即抽手，至少6名高中少女受害；法院依猥褻未成年女子罪判男子2年徒刑、緩刑5年。

法官審酌多名受害女子的證詞，有女子說摸到箱子內的物體覺得很噁心，而對方一直放在肚子下面沒有移動，才發覺應該是生殖器；另名女子說她摸了第1次沒有摸到，對方則不斷要求繼續摸，才發覺不對勁；也有女子說對方稱裡頭是玩具，「但是我摸到熱熱的、軟軟的，感覺很奇怪」，當下即抽出手來要去洗手。

不少受害女子都說感覺箱子裏頭熱熱軟軟，有像矽膠的觸感，後來才發覺是對方生殖器後都嚇傻、害怕，後來告知父母，提告後全事才曝光；男子在法庭上坦承做出此舉是因為「好色、對於性的需求，尋求刺激」，稱如果不想出此方式，對方女子不可能摸到他的生殖器。

高等法院在審酌時，認為男子不是以激烈、強暴手段脅迫女學生摸他生殖器，而且觸摸時間短暫，6名被害人當中，僅有1人達成和解，依猥褻未成年女子罪判2年徒刑、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應向指定政府機關或公益團體提供120小時義務勞務。可上訴。