台北市長柯文哲臉書粉絲專頁按讚數累積197萬，在政治人物中民列前茅，但議員游淑慧24日痛批，北市傾政府資源推銷市長柯文哲個人臉書，簡直公器私用，等到柯卸任，流量、粉絲也都被帶走，她批市府應經營「市長」臉書而非「柯文哲」臉書，並要求身為事務單位的秘書處切勿公私不分。

北市府發言人陳智菡表示，各縣市首長都會藉由市長個人的社群媒體，來協助市政宣傳或新聞的擴散，市長粉專達197萬粉絲，市府會繼續使用相關社群平台協助市政訊息露出。另外成立粉專的做法未必能夠達到同樣的效益，且恐需花費更多人力經營，需要再評估。

民政委員會今日排定秘書處、研考會、人事處及政風處進行工作報告，秘書處長陳志銘報告時提及，媒體事務組藉由市長臉書替各局處進行市政行銷，今年1月至6月共發布322則臉書貼文，126則Instagram貼文、129則推特文章，並製作595張圖卡和106支影片公布市政資訊。

但游淑慧質疑，台北市長的臉書、推特不應是柯文哲個人的，如同市府其他單位都有官方臉書，用來發布市政訊息，她痛批為何要用政府資源維護個人臉書，畢竟柯卸任後百萬粉絲就跟他走了，祕書處也不能留下什麼，不如創立公用的市長臉書，不同市長來就換上大頭貼就好。

游淑慧追問，市府用了多少人維護柯私人臉書？包括文字、照片、美編也起碼3人？可說沒有做到公私分明，且以柯推特為例，裡頭有市政訊息發布嗎？陪老婆買菜、祝生日快樂，也不是公務行程或市政訊息，許多貼文也不是柯自己寫的，簡直公器私用。

對此，陳智菡強調，市長臉書使用的人力非常精簡，且維護的同仁都還有各自其他業務，不是專責管理粉專，且把市政相關圖卡影片訊息，轉到市長社群，加強對外行銷，若另外成立粉專的做法，未必能夠達到同樣的效益，且恐需花費更多人力經營，需要再評估。