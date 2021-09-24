為加速藝文、會展產業加速復甦，北市副市長黃珊珊24日於防疫記者會宣布，比照熊好券使用時間，從10月8日起至12月31日止，北市2146機關自營場地場租減半，預計北市租金收入會少5、6千萬。

黃珊珊表示，本土不明感染源案例，上一個案例是9月11日，到明天為止會長達14天沒有不明感染源案例，依照北市與中央規範，幾乎是可以降級的標準，但還是要等中央宣布。

黃珊珊指出，這段時間其實最難過是會展、藝文產業，他們需要展演場地，14天沒有本土案例下，因此今天公布北市2146機關自營場地，從10月8日起至12月31日止，比照熊好券使用時間，所有場地租金全面減半，包括台北小巨蛋、北市體育園區田徑場、體育館、圖書館，區民活動中心、公園、學校用地。

黃珊珊強調，做好實名制、防疫規範，符合中央規定2.25平方公尺每個人，可辦大型展覽、活動，但是要送防疫計畫給市府核准，預計北市租金收入會少5、6千萬，但是希望藝文、會展產業加速復甦。