美國蘋果公司（Apple Inc.）iPhone 13系列手機今（24）日在台開賣，雖因新品沒亮點，被網友狠酸排隊人潮銳減，不見以往動輒百人排隊盛況，但相較台灣得靠電信業者讓利、灑贈品拉抬買氣，日本東京街頭不僅大批消費者群聚搶頭香，廣東深圳的蘋果專賣店更引來黃牛喊價搶貨，其中「天峰藍」i13 Pro Max溢價高達2000元人民幣(約新台幣8600元)。

陸媒《每日經濟新聞》至深圳的蘋果專賣店現場直擊，發現幾名黃牛正在交易中，一看到有消費者入手i13，黃牛隨即上前搭訕，加價1000~2000元人民幣不等，如iPhone 13 Pro可加價1000元人民幣(約新台幣4300元)，iPhone 13 Pro Max搭天峰藍新色更可喊到2000元人民幣，唯獨iPhone 13/13 mini與粉色機種乏人問津。

陸媒分析，儘管iPhone 13系列沒太多創新，但價格相對低廉，對換機消費者仍具一定吸引力。據全球市調數據機構IDC近期數據顯示，大陸近5季非蘋陣營在高階手機的滲透率持續提升，逼得蘋果不得不打起價格戰，i13改以平價策略搶市，以鞏固市場領導地位。

另據TechWeb報導，日本東京表參道的蘋果零售店外，開賣首日可見大批消費者排隊等候，隊伍綿延到鄰近店家門口，但好在人行道寬敞，仍有足夠空間供路人通行。表參道店是蘋果在東京的第3家零售店，也日本第8家，2014年6月開幕。

但有趣的是，夜排群聚的現象似乎僅限表參道店獨有，同在東京的丸之內店就冷清許多，而蘋果的澳洲門市，同樣也無消費者排隊搶新機。