澳洲昆士蘭一對夫妻近日發現，自家陽台出現一隻笑翠鳥，嘴裡還叼著一隻死老鼠，而牠似乎想炫耀自己的戰利品，特意將老鼠叼到人類面前享用，隨後一口將老鼠吃下肚，而夫妻也將此畫面拍下，表示這並非牠第一次這麼做。

根據《每日郵報》報導，居住在昆士蘭州基爾斯山（Kiels Mountain）的喬治（George Trojanowski），由於住得地方靠近山區，因此他家經常會飛來5隻笑翠鳥，其中一隻名為斯克拉夫（Scruff），日前他飛到喬治家的陽台欄杆上，嘴裡還叼著一隻老鼠屍體。

笑翠鳥先是甩著死老鼠，似乎在向人炫耀自己的戰利品，隨後將老鼠吞下肚，最終吃到只剩下尾巴，進食畫面讓喬治看了驚呼連連，提到「我們住在鄉村山頂，所以許多野生鳥類會把我們的家當作避難所，偶爾我們也會餵牠們吃東西」。

喬治表示，這並非斯克拉夫第一次將食物帶到他們面前炫耀，而許多網友看了影片後，對於笑翠鳥大口吞老鼠的舉動，也震驚的表示「澳洲的野生動物總是讓人害怕」、「小小的身體，大大的胃」、「幾年前我與家人坐在公園吃炸雞，當我姊拿出雞腿準備吃時，一隻笑翠鳥直接飛了過來，把雞腿搶走，速度快到我當場愣住」。

笑翠鳥又稱為笑鴗，是澳大利亞的一種鳥類，鳴聲像人類狂笑的聲音，因此得名，喜歡吃老鼠及類似大小的哺乳動物，例如大昆蟲、蜥蜴、小鳥、蛙類和蛇。