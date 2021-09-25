蔡英文總統今上午以錄影方式為空中大學「109學年度畢業典禮」致詞；總統肯定空大畢業生堅持理想，完成學業；並謝謝每一位積極求學的同學，都為台灣帶來進步的力量。

總統指出，空中大學提供全民終身學習的機會，大家都是最好的典範。在這屆畢業生當中，有年長者、新住民朋友、身心障礙學生，也有遠在加拿大的海外專班。還有夫妻檔、兄弟姊妹一起來完成學位。這顯示出，同學的組成，是非常多元，也非常豐富。

她說，很多同學，可能必須兼顧家庭、職場、以及在學的多重角色。大家要在許多壓力之下求學，一定相當辛苦，但各位依然堅持理想，完成了學業，實在很不簡單。

她指出，藉這個機會，也要謝謝空大的努力，透過網路、廣播、電視頻道，讓所有有心學習的民眾，都能克服限制，把握學習的資源和機會。一個全民都能夠終身學習的社會，就是一個不斷進步的社會。

他表示，雖然今天是畢業典禮，但這不會是學習的結束。各位身上，都充滿挑戰自我的精神，相信在未來，大家一定會持續當終身學習的實踐者。