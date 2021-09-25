孟晚舟獲釋後發表談話

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟和美國檢方意外達成協議，讓她在被加拿大羈押近3年後得以獲釋返陸。但分析家認為，短期內這不會緩和美中加三方的緊張關係。

據《南華早報》（South China Morning Post）25日報導，孟晚舟2018年12月在溫哥華被羈押後，不久就因「間諜罪」被捕的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），還有商人史佩弗（Michael Spavor）如今也隨著她獲釋而恢復自由。然而，分析家認為，北京和美加之間充滿深深的不信任，可能仍難以化解。

威爾遜中心季辛吉美中研究所主任戴博（Robert Daly）說，雖然兩位加拿大人獲釋返國，受到華府，尤其是渥太華歡迎，但中方火速釋放他們，卻默認了北京否認了3年的事，那就是「他們是人質，就是這麼簡單」。今年稍早史佩弗被判11年徒刑，而康明凱還等著中方法院宣判他的命運。

美國前官員警告 孟晚舟獲釋可能設下危險前例

從美國的角度來看，有關華為的種種疑慮還在，布魯克林（Brooklyn）的美國檢察官說，雖然延遲對孟晚舟的起訴，但對華為的欺詐案審理仍在繼續。有人認為，北京可能會因孟晚舟案採取的強硬手段奏效，未來更加大膽。

而美國紐約智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations，CFR）專家史國力（Adam Segal）也懷疑，孟晚舟達成獲釋協議顯示，美中關係出現了任何進展。他說，那不會造成任何根本的改變。「拜登政府將繼續制裁華為，而中國仍會因孟晚舟被捕而覺得遭脅迫，」他說，「不信任仍然存在，尤其是在技術方面。」

自從2019年起，美國政府就把華為列入出口管制實體清單（Entity List），禁止任何美國供應商賣產品給這家華府指稱，和北京政府有關係的企業。至於北京則不斷強調，孟晚舟被捕，是由於美方要阻止華為迅速在全球行動電信市場攻城掠地，而加拿大是聽命行事。

美國司法部已將華為和數十家子公司列為國家安全威脅，並禁止相關產品安裝在美國5G網路內。由於美國已將中方定調為主要對手與威脅，就算孟晚舟獲釋能促成中美較多合作，拜登政府也會因而面臨各方批評。