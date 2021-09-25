黨主席開票與朱立倫拉鋸 張亞中：國民黨贏比個人贏更重要

國民黨主席選舉結果即將出爐，候選人之一的張亞中稍早受訪表示，投票率高是好事，這代表大家對國民黨充滿了期待。

張亞中說，他提出了救黨、救國、救兩岸的主張，也提出了改善的具體方法，「投票率高應該是支持我的出來投票，因為這些人比較冷漠，過去比較不願意出來投票。」

被問到選後會不會跟朱立倫與江啟臣碰面？張亞中說，黨內選舉沒有輸贏問題，大家都是黨內同志，只有國民黨、中華民國、兩岸關係贏才重要。可是要贏一定要有方法，他這次提出很多贏的方案，有機會當然願意跟朱前主席、江主席坐下來好好聊聊，貢獻他的主張。