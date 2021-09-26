來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周最好運的生肖，屬狗、羊、馬、豬、猴的人運勢最好，整周被幸運包圍，工作事半功倍，屬豬、猴的人還有桃花運降臨，度過順心如意的一周。

▍1.生肖狗

屬狗人天真可愛，單純善良，本周如魚得水，生活稱心如意，有著一帆風順的趨勢。周一、周五「三合」，周二「六合」，身邊有貴人助力，是開拓事業的好時機，容易做出亮眼成績。周一、周二可得到他人的指點和幫助，要好好把握。

▍2.生肖羊

本周屬羊人會有意想不到的好事降臨，心想事成、順心如意，運氣數一數二。周二「三合」，周五「六合」，這幾天偏財運爆棚，能成為朋友眼中的有錢人，太有面子了。事業方面，周一、周二與人合作順利，可全心全意投入自己的事業之中。

▍3.生肖馬

本周屬馬人迎來好運氣，周一「三合」，周六「六合」，工作和求財方面特別順利，能吸引貴人的注意力，得到豐厚的回報。事業有望更上一層樓，財運超級旺，而且周日出門逢貴，好運連連，不要宅在家裡，出門迎接好運吧！

▍4.生肖豬

屬豬人周一「六合」，周二、周六「三合」，工作運勢好，周三、周六容易獲得貴人幫助，好好表現可以讓長官刮目相看，事業的發展會如日中天，收入日進斗金。周三有「紅鸞」桃花入命，單身者有望偶遇心上人，可以主動展開追求。

▍5.生肖猴

本周屬猴人氣運極佳，周三「三合」，周四「六合」，有貴人相助，不管做什麼都得心應手。周四容易做出成果，努力不白費，事業順利，愛情甜蜜，周六有「紅鸞」桃花入命，建議未婚的男女可以嘗試相親，命中註定的另一半在等著你。

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