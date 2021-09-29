中華郵政公司宣布今年第4季將發行4種新郵票品，分別為中華民國建國110年紀念郵票、古典詩詞郵票（110年版）、客庄節慶郵票以及新年郵票（110年版）。

中華郵政表示，中華民國建國110年紀念郵票，預定10月8日發行，今年欣逢建國110年，特以科技、醫療、建設及環保發展成果為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、10元及28元。

古典詩詞郵票（110年版）預定11月5日發行，是繼107年起連續3年發行「古典詩詞」系列郵票後，續以傳統社會中常見人物「漁樵耕讀」為題材，選取〈江上漁者〉范仲淹、〈蘆山樵唱〉羅仲舒、〈憫農〉李紳及〈勸學〉顏真卿等4首詩，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、12元及15元。

客庄節慶郵票預定11月24日發行，介紹台灣客庄民俗慶典活動，以苗栗火旁龍、六堆祈福尖炮城、台中東勢新丁粄節及國姓搶成功為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元及12元各2枚。

至於集郵迷最關心的新年郵票（110年版），預定12月1日發行，以生肖「虎」為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張，郵票面值分別為6元及13元；小全張內含郵票面值15元1枚。