振興5倍券實體券4日起郵局網站開始預約，12日後才能依指定時間去選擇郵局領取。由於民眾都想搶第一時間領取到實體券，各地預約數字不斷攀升，截至5日傍晚5時，預約紙本振興五倍券累計份數為81萬7784份。

中華郵政公司表示，為加強便民服務，預約領券前一日將另發送簡訊溫馨提醒預約民眾，並於10月16日及10月23日兩個週六在全國逾1200個以上郵局全日營業辦理發券，方便民眾領券，請多加利用。中華郵政公司已做好準備，歡迎民眾輕鬆預約，歡喜領券。