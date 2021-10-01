隨著疫情降級解封、加上各車商祭出優惠帶動買氣，9月車市銷售進一步增溫，達4萬1133台的規模，創下近16年同期最佳紀錄，優於預期，月增24.1%且年增10.4%。1~9月台灣車市不畏疫情干擾，達33萬4152台的規模，年增2.6%。

車市龍頭廠和泰車(2207)日前發表Lexus首款電動車，和泰車總經理蘇純興提前上修國內車市預估，將原預估的44萬輛(含大車)上調至45萬輛。

繼8月台灣疫情降級，單月車市在民俗月仍達3.3萬台水準；隨著疫情趨於穩定，以及車廠提供優惠方案，9月總市場進一步提升至4萬台以上之表現。

觀察各品牌表現，龍頭車廠和泰車雙品牌TOYOTA、LEXUS在9月掛牌數合計1萬3168台，創公司9月新高銷售紀錄，較去年同期成長54.5%，月增率達19.7%，總市占率32%，TOYOTA旗下COROLLA CROSS、ALTIS，以及日本進口的Rav4銷售等銷售續增。在豪華進口車LEXUS部分，整體領牌台數1824台，仍居豪華進口車單月銷售第二名。

儘管台灣5月因爆發本土疫情，車市買氣一度受到壓抑，和泰車總經理蘇純興表示，隨著疫情趨緩，車市買氣快速回溫，9月買氣更熱絡，單月總掛牌數超越4萬輛，再度超越原先預估的3.7萬輛目標。因此，和泰車上修今年國內車市預估。

車廠觀察，由於遞延買氣仍在，裕隆(2201)集團也保持下半年車市相對樂觀的預期。

在其他各品牌表現，中華(2204)雙品牌MITSUBISHI以及CMC在9月掛牌數合計4411台，月增32.1%，年增9%，總市占率10.7%；裕日車(2227)雙品牌NISSAN以及INFINITI在9月掛牌數合計2409台，月增35.6%，年減6.2%，總市占率5.9%。

9月的前五大品牌車廠，分別為和泰車的TOYOTA品牌、福特FORD品牌、賓士BENZ品牌、本田HONDA品牌、裕日車的NISSAN品牌。

就1~9月銷售表現來看，和泰車雙品牌以10萬8595台穩居銷售冠軍寶座，年增1.9%，市占率32.5%；中華汽車累計掛牌數3萬5587台，年增0.5%，市占率10.6%；裕日車累計掛牌數2萬1070台，年減13.4%，市占率6.3%。

展望10月，和泰車分析，疫苗施打陸續普及，加上政府五倍券等紓困方案助益，預期10月車市將延續近期買氣，全月總市場預估為4萬台，較去年成長1%。和泰車因原廠晶片及相關零組件短缺，進口車供應台數略有不足，10月銷售目標為1萬1100台。

衝刺第四季旺季銷售，和泰車再祭優惠，10月購車可亨五倍券加碼優惠、高額0利率、準時定保送5年14萬公里全車延保，以及汰舊換新政府補助再省5萬元。