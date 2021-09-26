英國一名2歲男童擁有驚人的學習能力，不但已經知道如何寫字，還可以用英文、西班牙文、法文數數，並解出加減乘除的計算問題，日前男童點開一部日文數字教學影片，沒想到竟在一天之內就能夠從1唸到40，讓他的媽媽相當驚喜，也直言自己的兒子很可能是個「天才」。

根據《鏡報》報導，居住在倫敦西南部的嘉姆非（Isaiah Gyamfi）年僅2歲，就展現出「天才兒童」的驚人學習能力，他的媽媽安德森（Jazelle Anderson）透露，在嘉姆非4個月大的時候，她就把家裡打造成充滿數字和識字的環境，讓兒子可以受到視覺刺激，直到8個月大的時候，嘉姆非就可以辨識出媽媽所說的英文字母，甚至在幾周後就能夠唸出發音。

安德森表示，自己和丈夫都是第一次為人父母，看到兒子唸出字母和數字的時候，他們都忍不住笑了出來，並感到相當自豪與興奮，嘉姆非也因此喜歡上數字，每天都會拿著白板筆練習寫字，等到學會1到100以後，他便開始計算加減乘除的算術問題。

此外，嘉姆非對語言也很感興趣，某天他用安德森的手機看YouTube影片，無意間點開了一部日文數字教學影片，豈料只看了一遍他就徹底著迷，要求媽媽再播放一次，最後嘉姆非在1天之內就能夠用日文從1數到40。安德森看見兒子對語言的熱情以後，也開始教導他其他語言，如今嘉姆非已經可以用英文、西班牙文和法文解決算術問題。

嘉姆非到幼稚園也會教其他同學數字，讓安德森十分驕傲，不過許多父母都不相信嘉姆非的能力，因此安德森開始拍攝兒子的學習影片，並分享到社群平台上，她透露95%的人都反應良好，但也有人認為應該放手讓孩子去玩，而不是強迫學習。

對此安德森反駁，是嘉姆非主動想要學習，「雖然我有10年的啟蒙教育經驗，卻從來沒見過像嘉姆非這樣的狀況」，並稱未來將會找專家來評估兒子的狀況，「我們認為他是一個很有潛力的孩子，他可能是個天才」。