俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，國際社會承認塔利班（Taliban）一事，目前不在考慮範圍內。

路透社報導，拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在全球領袖聚集的聯合國大會場邊發表上述談話。塔利班已提名塔利班代表出任駐聯合國大使，欲在阿富汗聯合國席次上攤牌。

拉夫羅夫在記者會上說：「針對國際社會承認塔利班的問題，目前不在討論之中。」

塔利班8月拿下阿富汗政權後，塔利班外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）9月20日提名這個伊斯蘭組織在杜哈的發言人夏亨（Suhail Shaheen）出任阿富汗駐聯合國大使。

目前代表阿富汗的駐聯合國大使伊薩克扎伊（Ghulam Isaczai），也已要求聯合國重新認證他的職位。

俄羅斯與中國、美國都是聯合國全權證書委員會（Credentials Committee）成員。阿富汗聯合國席次由誰代表的問題，委員會9會員國將於今年稍晚再予研議。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）曾表示，塔利班希望獲得國際承認，是其他國家手上唯一握有的籌碼，應藉此要求塔利班建立一個涵蓋各方、尊重人權，特別是婦女權益的阿富汗政府。

塔利班上一次於1996至2001年掌政時，阿富汗駐聯合國大使仍是倒台政府推派的那一位，因為聯合國全權證書委員會當時一直沒有針對代表鬧雙包一事做出定奪。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100926