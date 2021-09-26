人與人的相處，難免會有摩擦，有些人被誤解會據理力爭，但也有人默默承受，不願翻臉相向，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，遭遇不公平的對待時，多半選擇忍氣吞聲，但這不代表他們沒有脾氣，只是因為太過珍惜對方，而不願再掀口角。

雙魚座：

雙魚座個性溫和善良，不愛與人斤斤計較，若是被人佔便宜，他們也會一笑置之，不想再添波瀾，但是這不代表他們不在乎，而是想給對方留點顏面，不願惡臉相向。就算真的被氣到了，雙魚座也不會做出脫序的報復行徑，如果對方誠懇道歉，他們也會因為心軟而選擇原諒。

金牛座：

沉穩踏實的金牛座，對於情緒的控管能力很好，不會因為一時的情緒，而失控發火，感情中同樣如此。面對另一半的負面情緒，金牛座會默默忍受，就算心裡很委屈，但是因為深愛著對方，擔心對方提分手，他們反而會去討好另一半。

巨蟹座：

巨蟹座性格溫和，待人處事謙遜有禮，就像是沒有脾氣一樣，感情中同樣如此。面對另一半的怒火或是誤解，巨蟹座多半選擇息事寧人，只想要爭執趕快告一段落，不想雙方因此鬧得不歡而散，雖然他們嘴上不會說什麼，但會找個地方偷偷哭泣，消化自身的負面情緒。