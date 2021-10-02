飛利浦電動洗鞋機，定價1090元。（飛利浦提供）

球鞋可說是時尚搭配的萬年不敗單品之一，但假如在多雨的台灣，不少人就更捨不得穿自己的愛鞋，甚至限量版的球鞋出門，而為了讓鞋痴們都能好好保護自己的愛鞋，飛利浦就推出了全新的電動洗鞋機，主打輕巧手持式設計，搭配每分鐘500轉高效清潔、3種不同性能刷頭，只要沾溼刷頭、按壓電源、擦乾鞋身，就能簡單清潔愛鞋，而且更可迎合各種材質的鞋款作清潔，不怕傷到鞋子，使用起來方便又安心。