知名品牌推出全新電動洗鞋機 3步驟簡單清潔愛鞋沒難度 09:212021/10/02 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 飛利浦電動洗鞋機，定價1090元。（飛利浦提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 飛利浦電動洗鞋機，定價1090元。（飛利浦提供） 球鞋可說是時尚搭配的萬年不敗單品之一，但假如在多雨的台灣，不少人就更捨不得穿自己的愛鞋，甚至限量版的球鞋出門，而為了讓鞋痴們都能好好保護自己的愛鞋，飛利浦就推出了全新的電動洗鞋機，主打輕巧手持式設計，搭配每分鐘500轉高效清潔、3種不同性能刷頭，只要沾溼刷頭、按壓電源、擦乾鞋身，就能簡單清潔愛鞋，而且更可迎合各種材質的鞋款作清潔，不怕傷到鞋子，使用起來方便又安心。 小資慢活的自煮時光 讓Panasonic廚房小家電全力支援 棄油轉電不可擋：八月歐洲電動車銷量反超柴油車，純電比 PHEV 更受歡迎 #清潔 #愛鞋 #飛利浦 #電動 #鞋機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 10月生命靈數運勢指南 1號人工作運大開 8號人行事要低調 23:462021/10/01 運勢 曝2年前就參加過魷魚遊戲 陳怡蓉嚇到：我走好前面 11:152021/09/30 娛樂 60歲葉蒨文滿頭白髮震驚粉絲 與73歲林子祥恩愛如雙胞胎 18:462021/10/01 娛樂 岸田文雄表態支持核能 僅靠綠能很難實現碳中和 23:522021/09/30 國際 百貨搶周年慶商機 結合五倍券優惠更好康 19:292021/09/29 生活 陸能耗雙控 寧波廠影響不大 台塑台、美產能相挺 04:102021/09/30 財經要聞 罰不怕！不只機師居檢外出、劈腿 國籍航空近兩月至少3起機組員違規 14:302021/09/30 生活 瑞士表銷售額 在台逆勢增長 04:102021/10/02 產業．科技 林果良品15年特展 手作DIY體驗還可抽新品鞋款 00:022021/10/02 生活 郭碧婷嫁豪門被寵上天 愛女周歲宴奢華程度看傻眼 16:222021/10/01 娛樂 3星座越老越不愛社交 自己一個人過更好 11:132021/09/30 運勢 生活熱門新聞 第十輪BNT開放3類人先打 上班族怒：又被插隊了 - 生活 下周至少「1颱風＋1熱低壓」發展 不排除通過台灣！連假有變數 - 生活 兩地今整天有雨 下周恐有颱風！專家預告「很精彩」 - 生活 全聯超夯美食僅25元 肉燥加下去爆炸香 網嗨喊：無敵 - 生活 下周颱風大爆發 雨彈空襲！兩地今大雨機率高 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。