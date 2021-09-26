孫淑媚外出必戴兩層口罩。（羅永銘攝）

孫淑媚擔心疫情自我保護得超齊全。（羅永銘攝）

孫淑媚擔心疫情自我保護得超齊全。（羅永銘攝）

孫淑媚擔心疫情自我保護得超齊全。（羅永銘攝）

金曲獎台語歌后孫淑媚，今年以《天橋上的魔術師》首度入圍金鐘獎角逐視后，日前接受專訪時，她除了拍照時短暫拿下口罩，其餘全程都戴著「兩層」口罩，連一口水都不敢喝！她坦言因為太擔憂疫情、怕染疫，除非工作需要，在家裡以外的地方她絕對不會脫下口罩，並透露疫情剛爆發時，她甚至連在只有她一個人住的家裡都要戴口罩，「因為聽說有人只是去了陽台就確診了！」

孫淑媚對防疫的嚴謹已經到了接近神經質程度，她說五月疫情爆發、進入三級警戒的第二天，她在家看新聞時，看到確診數字一度恐慌到無法呼吸、喘不過氣來，「當時手腳發抖、全身冒冷汗！因為太害怕了，我是靠肺在工作的人，加上又喜歡跑步，肺功能對我很重要，不能沒了！」

《天橋上的魔術師》從2019年底拍到去年初，「拍到一半時國外已開始傳出疫情，雖然當時台灣還沒有本土案例，但我已經開始不敢在外面上廁所，寧願忍一整天少喝水、憋尿，拍完戲再趕緊衝回家上廁所」。

今年疫情實在讓她太焦慮恐慌，因此初期她連在家都戴著口罩、不敢開窗戶、更不敢踏出陽台，家裡擺設消毒機，食物全靠買蔬菜箱、吃泡麵，連叫外送都不敢，後來敢叫外送了，「但食物都要再度加熱才敢吃！」帶進家裡的所有物品，包括她本人，都要先「洗澡」；至於在家戴口罩習慣，在戴了一周後就因為悶到受不了而放棄。那段時間家人每天被有如強迫症發作的她打電話騷擾、叮嚀不要出門，逼問家人「在哪」，聽到電話那頭有其他人聲音，就生氣罵「怎麼有人來我們家」。

她的無法呼吸、手腳發抖、全身冒冷汗的恐慌症狀，隨著後來疫情逐漸趨緩、確診數字下降而慢慢好轉，「但前陣子Delta病毒入侵，我又開始無法呼吸，只是這次症狀沒有之前嚴重」。她還自曝，連經紀人球球要見她、去她家都要先快篩。她說自己以前沒這麼注重，頂多就是堅持回家後一定先換衣服，洗完澡才能坐在沙發，再好的朋友去她家，如果沒帶換洗的衣服也只能坐地上，「所以後來他們就都不來了！」