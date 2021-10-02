全台疫情逐漸穩定，每年國慶晚會是大眾關注焦點，今年國慶晚會將於10月9日晚間在空軍新竹基地舉辦，晚會限量1000位民眾入場同樂，線上報名3分鐘索取一空，表演卡司正式曝光，包括金曲台語歌后曹雅雯、金曲台語歌王謝銘祐、台語歌后朱海君、出身來自新竹香山的金曲新人?te壞特、李英宏及樂團拍謝少年等。

曹雅雯對於將在國慶晚會演出心情興奮期待，坦言畢竟實體近距離演出就是不同，「演出若少了掌聲尖叫聲，總是少了一點什麼」，預告必定演唱歌單是自己的創作，希望歌聲能夠讓大家釋放壓力。談及新竹意象，她透露，過往很常去內灣老街走走，很喜歡往山上跑，而美味的貢丸湯跟米粉也是去當地必吃的，更笑說：「是一種儀式感，這樣到新竹才有個完美收穫。」

曹雅雯也呼籲觀眾要做好防疫，「也許疫情無法那麼快回到正軌生活，我們也一直在嘗試新型態線上演唱會模式，有實體演出時會非常開心，當天到場的粉絲要做好防疫措施、戴好口罩，隨身帶好酒精消毒，現在有很多香氛系列可以更舒服對抗疫情」，至於新作品進度，她保守說：「現在一直在寫歌當中，得獎後真的會想比較多，壓力蠻大的，希望作品能夠更好再跟大家分享。」

金曲新人?te壞特，很高興能回家鄉演出，她說：「第一次回新竹做比較完整表演，可能會唱新單曲。」認為新竹市的城市意象是「小而美」，最想吃榕樹下乾麵，防疫期間呼籲粉絲到場觀看，也要口罩戴好勤消毒洗手。

金曲新人?te壞特將在國慶晚會上輪番上陣嗨唱。（三立電視提供）