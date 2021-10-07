國慶焰火施放，進入最後緊鑼密鼓，搭配焰火的曲目也曝光，以全面向的台灣音樂為主，有4大段落，邀請高雄子弟、金曲得主李哲藝大師編曲，高雄巿副巿長史哲臉書另搶先曝光高雄巿交響樂團排練的〈刻在我心底的名字〉。

國慶焰火4大段落曲目分別是《百年·回望》四季紅、草螟弄雞公、都馬調、天公落水、桃花開、卑南古調-南王系之歌、阿美族賞月舞。

《經典·傳頌》愛拚才會贏、鼓聲若響、聽海、追追追、新不了情、練舞功、城裡的月光、愛你一萬年。

《島嶼·光影》刻在我心底的名字、賽德克巴萊、永遠不回頭、亞細亞的孤兒、一樣的月光、那些年、無樂不作。

《民主·自信·台灣人》島嶼天光、撐起雨傘、再出發、完美落地、看見全世界、拍手歌、向前走。

史哲感謝李哲藝大師接受任務，以台灣音樂編創出4大段落的精彩曲目，還說相信10月10日晚上，你一定也會跟著哼唱。

他透露，這幾天，來自全台各地的朋友電話湧入，許多人都要來看焰火，懇請大家，搭乘大眾運輸系統，千萬不要開車。可以找個喜歡的點，做好防疫、戴上口罩，欣賞焰火，也可以打開直播聽音樂。

史哲提到，在模擬影片中，有讓人驚喜的潛艇造型焰火，宣告國艦國造的決心。紅、白、藍3色的焰火主題，則象徵國旗在高雄港的夜空飄揚。還有向國際友人感謝、向東奧英雄致敬的焰火橋段，要先保密，請大家一起期待。