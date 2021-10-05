一卡通公司發行的國慶卡，採用國慶主視覺LOGO「金陽雙十」設計。 （一卡通公司提供／石秀華高雄傳真）

一卡通公司慶祝國慶煙火回歸高雄港灣施放，為留下紀念性的一刻，向國慶籌委會取得國慶主視覺LOGO「金陽雙十」，發行「2021國慶紀念一卡通」，國慶卡將於10月8日開放5天預購，國慶迷可至4大超商預訂收藏。

一卡通公司表示，此次首發的「2021國慶紀念一卡通」，畫面使用由IF OFFICE創辦人馮宇操刀設計的2021國慶主視覺「金陽雙十」，交織紐結的六條繩線，象徵民主、自由、平等、人權、希望、和平6個元素，並展現出台灣人民團結的緊密力量；而繩線交織而成扭結的雙十主體，呈現出「民主大聯盟．世界加好友」團結堅定的友誼意象，突顯台灣獨特的樞紐地理位置；主色調上織入熱情桃紅及健康亮綠，象徵向動盪年歲中每位堅守崗位，努力不懈的台灣人致敬。

一卡通公司指出，此次發售的版本為銀色繩線特別版，包裝上特別印製主視覺的紐結纏繞織紋，讓民眾體驗扭結交織的真實手感，極具收藏價值。10月8日起現貨可於高雄捷運購買，各車站服務台銷售的「2021國慶紀念一卡通」搭配「捷運二日效期」，每套優惠價400元，共限量1000套。

若想單買卡的民眾，亦可至高捷商品館購買，每張售價200元，限量共700張。民眾也可在10月8日上午11點至10月12日期間，於4大超商預購單卡，採限時不限量預購。此外，使用LINE Pay Money於指定市集消費，可享LINE POINTS 10％回饋。