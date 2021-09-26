過去曾有歸國友人開玩笑說「台北市都市景觀20年不變」，不過有網友表示，這幾年常聽到有人說「哇，這裡變好多都認不出來了」對於台北市哪一區變最多？有不少人公認南港變超多，直呼「以前忠孝東路7段那邊真的很荒涼」。

有網友在《PTT》表示，這幾年台北市變化很大，很多建築物慢慢從矮房變成大樓，也多了不少地標建築，從高空看台北市到處都是工地。還記得在阿扁、馬英九跟郝龍斌擔任台北市長時，還會聽到歸國友人或者常來出差的外國人開玩笑說「台北市都市景觀20年不變，都不會迷路」，但這幾年比較常聽到「這裡變好多都認不出來了」。

原PO好奇詢問，大家會不會覺得這幾年台北市變化很大？不少網友則直言「變老變舊變醜」、「正妹變多了，滿有感的」、「很多破爛房被改公園或地基」、「南部也越蓋越多大樓，何況北部」、「感覺到處都有建案」、「不管是危樓、都更還是素地新蓋的，這幾年多到嚇人」。

對於這幾年台北市哪裡變化最大？許多網友一致公認，變最多的應該是港湖區，紛紛回應「南港變很大欸，以前鳥不生蛋的」、「南港變超多的」、「人行道跟馬路變好走很多，認真不騙」、「巷弄內也有綠色人行道」、「南港真的變很多，以前忠孝東路7段那邊真的很荒涼，現在都蓋起來了」。